L’AIRE DES FAMILLES FAIT LA FÊTE HORS LES MURS Bédarieux, 8 juillet 2023, Bédarieux.

Bédarieux,Hérault

Samedi 8 juillet l’Aire des Familles vous propose des animations à travers toute la ville

lectures de contes, tournois de Pokémon et Magic, initiation au cirque, jeux traditionnels, atelier arts plastique….

2023-07-08 10:00:00 fin : 2023-07-08 18:00:00. .

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



On Saturday, July 8, the Aire des Familles (Family Area) will be staging events throughout the town

story readings, Pokémon and Magic tournaments, circus initiation, traditional games, plastic arts workshop…

El sábado 8 de julio, el Aire des Familles (Espacio de las Familias) ofrecerá diversas actividades por toda la ciudad

lecturas de cuentos, torneos Pokémon y de magia, iniciación al circo, juegos tradicionales, taller de manualidades…

Am Samstag, den 8. Juli bietet Ihnen die Aire des Familles in der ganzen Stadt Animationen an

märchenlesungen, Pokémon- und Magic-Turniere, Einführung in den Zirkus, traditionelle Spiele, Workshops für plastische Kunst…

Mise à jour le 2023-06-16 par OT DU GRAND ORB