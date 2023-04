GALA DE SOUTIEN AU PROFIT DE NOTRE DAME DE CAPIMONT, 22 avril 2023, Bédarieux.

L’association du patrimoine Notre-Dame des Lumières organise un gala de soutien au profit de Notre-Dame de Capimont, salle de la Tuilerie.

Entrée 12 € / Gratuit pour les moins de 12 ans

Billetterie sur place. Réservation au 06 43 07 43 31.

2023-04-22 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-22 . .

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



The Notre-Dame des Lumières heritage association is organizing a gala to support Notre-Dame de Capimont, in the Salle de la Tuilerie.

Admission 12 ? / Free for children under 12 years old

Ticketing on the spot. Reservation at 06 43 07 43 31

La asociación patrimonial Notre-Dame des Lumières organiza una gala en beneficio de Notre-Dame de Capimont, en la Sala de la Tullería.

Entrada 12€ / Gratis para menores de 12 años

Taquilla in situ. Reservas en el 06 43 07 43 31

Der Heimatverein Notre-Dame des Lumières organisiert eine Benefizgala zugunsten von Notre-Dame de Capimont, Salle de la Tuilerie.

Eintritt 12 ? / Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren

Eintrittskarten vor Ort erhältlich. Reservierung unter 06 43 07 43 31

Mise à jour le 2023-04-07 par OT DU GRAND ORB