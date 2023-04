SORTONS JOUER À LA TALVERA 6 rue du temple, 21 avril 2023, Bédarieux.

Si tu adores les jeux de société, rejoins nous à la Talvera. En collaboration avec l’Aire des Familles.

Rendez-vous à 18h00 pour le début de la soirée.

Petite restauration sur place.

Adhésion à prix libre 2023 à La Talvera

Association La Talvera – 6 rue du Temple à Bédarieux.

2023-04-21 à 18:00:00 ; fin : 2023-04-21 . .

6 rue du temple

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



If you love board games, join us at the Talvera. In collaboration with the Aire des Familles.

Meet at 6:00 pm for the beginning of the evening.

Food and drinks available.

Free 2023 membership to La Talvera

Association La Talvera – 6 rue du Temple in Bédarieux

Si te gustan los juegos de mesa, únete a nosotros en el Talvera. En colaboración con el Aire des Familles.

Quedamos a las 18:00 para empezar la velada.

Comida y bebida in situ.

Abono gratuito 2023 a La Talvera

Asociación La Talvera – 6 rue du Temple en Bédarieux

Wenn du Gesellschaftsspiele liebst, komm zu uns in die Talvera. In Zusammenarbeit mit der Aire des Familles.

Treffpunkt um 18.00 Uhr für den Beginn des Abends.

Kleine Snacks vor Ort.

Mitgliedschaft zum Nulltarif 2023 in La Talvera

Verein La Talvera – 6 rue du Temple in Bédarieux

Mise à jour le 2023-04-06 par OT DU GRAND ORB