COLLECTE CITOYENNE DES DÉCHETS SAUVAGES aire de Pique nique, 15 avril 2023, Bédarieux.

L’association COME organise une opération de ramassage des déchets de 9h30 à 11h30..

2023-04-15 à 09:30:00 ; fin : 2023-04-15 11:30:00. .

aire de Pique nique

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



The association COME organizes a waste collection operation from 9:30 to 11:30 am.

La asociación COME organiza una operación de recogida de residuos de 9.30 a 11.30 horas.

Der Verein COME organisiert von 9:30 bis 11:30 Uhr eine Müllsammelaktion.

Mise à jour le 2023-04-06 par OT DU GRAND ORB