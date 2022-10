BED + NO&RD La Dame de Canton, 16 novembre 2022, Paris.

Le mercredi 16 novembre 2022

de 20h30 à 23h00

. payant Sur place : 12 EUR

Porté par Benoît Burello, le groupe Bed s’est construit depuis 1996 avec le guitariste Olivier Mellano, le contrebassiste Vincent Ferrand et les batteurs Jean-Michel Pires (NLF3, Mendelson, Bruit Noir

BED

Cherchant le sésame pop hors de tous sentiers balisés et riche d’influences transverses, Bed remet au centre du jeu l’organique et le silence, la pulsation et la résonance.

Après la pause en solo The music of chance (2017), les printanières Flowersongs de 2013, la motorique huilée au krautrock de New Lines (2005), l’électricité lunaire de Spacebox (2003) et la pop boisée de The Newton Plum (2001), Bed revient à la scène en trio avec O. Mellano et T. Chompré, pour un son minimal et spacieux, aérien mais charnu.

NO&RD

Olivier Mellano // guitare

Régïs Boulard // batterie

C’est une musique sans état d’âme, sans inhibition, sans crainte, sans retenue, que nous avons désirée dès le premier instant. Nous n’avons pas de fausse pudeur, nous voulons la même chose. Ni musique improvisée, ni musique écrite, chaque morceau nait d’un bouillonnement de l’instant, d’un échange dense et concentré, d’une nécessité, d’une urgence euphorique. Nous avons appris à désapprendre. La confiance, le désir de clarté et le plaisir sont nos maîtres mots. La beauté ne nous fait pas peur, la rechercher ne nous décourage pas.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Paris

