Un voyage Itinérant à la découverte de l’Irlande sous différents angles culturels bed & breakfast Kinsale, 22 octobre 2023, .

Un voyage Itinérant à la découverte de l’Irlande sous différents angles culturels 23 octobre – 4 novembre bed & breakfast Kinsale 550

Voyage itinérant en Irlande

Un projet co-organisé avec un groupe d’adolescents

Ce voyage s’est co-construit avec un groupe de 7 adolescents et fait suite à un précédent séjour en Irlande réalisé en 2021 dans le cadre d’un projet de jeunes. A cette période, nous étions en pleine mesures sanitaires liées au COVID-19. Le groupe n’avait pas pu assister aux évènements habituels et avait dû s’accomoder de certaines contraintes. Cependant, ils avaient adoré leur expérience de voyage. Ainsi, une partie du groupe a souhaité repartir, en profitant cette fois d’une période sanitaire revenue à la normale permettant explorer le pays différemment. Pour ce faire, ils ont réuni d’autres amis pour constituer un nouveau groupe de jeunes motivés. Ils se sont investis durant une année dans la réalisation de ce voyage et ont été accompagnés par une professionnelle de l’association.

Tout au long de la construction de ce projet, ils ont fait preuve d’implication et de créativité dans la mise en place d’actions d’autofinancements diversifiées ainsi que dans l’organisation du programme de ce voyage.

Le séjour

Le voyage se déroulera du 23 octobre au 4 novembre 2023, durant l’automne en période de la fête d’Halloween. 12 jours en itinérance, du sud de l’Irlande jusqu’à la région de Connemara dans l’objectif de visiter différentes facettes du pays.

Au programme 4 points d’arrêts :

– Région de Cork, Au Sud

– Galway

– Le Connemarra

– Une journée à Dublin

Les trajets s’effectueront avec le minibus de l’association.

Le groupe est constitué de 7 jeunes. Ils sont agés entre 13 et 17 ans et sont amis depuis longtemps. Certains sont au collège, d’autres au lycée. Ils vivent tous en milieu rural, au sein du territoire d’action de l’association FR Jeunes du Four.

Durant le séjour, ils seront encadrés par deux professionnels de l’animation. Ils ont l’expérience auprès d’adolescents et dans l’accompagnement de séjours à l’étranger. Les jeunes connaissent bien l’équipe pédagogique qui les accompagne. Ils fréquentent l’association depuis plusieurs années et ont tissé des liens forts.

Le jour J – Le 23 octobre 2023

Le jour J, le rendez-vous sera au siège de l’association, à Lanildut. Nous chargerons le minibus des bagages des uns et des autres et nous partirons tous ensemble. Une heure de route nous conduira jusqu’au bateau.

Le départ se fera de Roscoff, en direction de la ville de Cork. Première ville de notre étape, au sud de l’Irlande. Le trajet se fera de nuit au sein d’un navire de la compagnie Brittanies Ferries. Il faut compter en moyenne 12 heures de traversées. Le temps pour le groupe de bien réaliser que le voyage se concrétise et de commencer à exercer la langue anglaise ! En effet, une grande partie du personnel est anglophone. Sur place, tout est prévu : de quoi manger, dormir et se divertir jusqu’au lendemain. A l’arrivée un petit déjeuner avec vue sur les côtes Irlandaises attendra le groupe dans la salle de restaurant du ferry. Le séjour commence !

Du 24 au 29 octobre : Région de Cork

Musique & découverte

La première partie du voyage sera au sud de l’Irlande. Après avoir récupéré le minibus, nous partirons déjeuner dans un restaurant traditionnel à Cork, une immersion totale dès les premiers pas de notre aventure ! Puis nous reprendrons la route pour l’installation dans notre Bed & Breakfast. Notre logement pour ces quelques jours est situé à Kinsale, un village typique de la région, à proximité de Cork.

Ce début de voyage sera sous le signe de la musique. Au programme :

– Festival Guiness Jazz de 26/10 au 29/10 : musique, animation & spectacles d’art de rue gratuits, dans les rues de Cork

– Visite de la ville de Cork et du village de Kinsale : découverte culinaire & culturelle, rencontres d’habitants, jeux.

– Le 27/10 : concert de FIZZY ORANGE, un groupe de Dublin

– Visites de sites historiques de la région (châteaux & prison de Cork)

Du 29 au 31 octobre : Galway

Halloween, art de rue & rencontre

Après ces queques jours dans la région de Cork, nous reprendrons la route pour nous diriger plus au Nord, à Galway. Nous arriverons tôt pour nous préparer à un incroyable défilé qui aura lieu le soir même. Les jeunes vont découvrir la traditionnelle fête d’Halloween Irlandaise !

Cette partie du voyage sera plus urbaine, avec notamment la visite de deux grosses villes :

– Visite de la ville de Galway et de la région

– Le 29/10 : Participation à la parade Halloween de la compagnie artistique « Macnas » (Préparation d’un costume, défilé)

– Le 30/10 Journée à Dublin : Rencontre d’adolescents Irlandais et d’une famille, visite culturelle de la ville et jeux.

Du 31 octobre au 4 novembre : Région du Connemarra

Sport, nature & tradition

Pour la dernière étape du voyage, les jeunes découvriront une Irlande plus traditionnelle où l’environnement naturel aura toute sa place. Nous serons hébergés dans une auberge de jeunesse atypique. Un ancien monastère chargé d’histoire, situé au pied du Diamond Hills et de son célébre sentier de randonnée. Ici la campagne et l’authenticité des espaces naturels seront le coeur de notre quotidien. Bien que le sport soit au programme, le rythme sera plus doux. Nous avons prévu de passer du temps dans la nature, pour découvrir l’environnement et les échanges avec les locaux seront favorisés.

Au delà des rencontres prévues (guide, pêcheur), l’hébergement en auberge de jeunesse permettra de rencontrer des personnes et de partager du temps de vie ensemble (repas, jeux, soirées…). Le dernier jour, un moment de bilan est prévu avec le groupe, avec notamment un partage des carnets de voyage de chaque jeune.

Le programme de ces derniers jours :

– le 1er/11 : Visite de la région et randonnées avec un guide local

– Rencontre avec Jerry, un pêcheur des lacs du Connemarra

– Le 2/11 : Après-midi musicale avec un concert traditionnel dans un Pub Irlandais

– Soirée « Film Irlandais ».

– Découverte de spécialités culinaires dans un restaurant local

– Présentation des carnets de voyage (l’avant dernier jour)

Le retour s’effectuera en ferry, au départ de Cork en direction de Roscoff, comme pour le trajet aller. Les familles récupéreront les jeunes au bureau de l’association, à Lanildut.

bed & breakfast Kinsale Kinsale P17 V256 Kinsale Urban Comté de Cork [{« type »: « email », « value »: « jeunesdufour@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T01:00:00+02:00 – 2023-10-24T00:59:00+02:00

–

Irlande Langues étrangères