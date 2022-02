Béc’yclette 2022 Béceleuf, 15 mai 2022, Béceleuf.

Béc’yclette 2022 Béceleuf

2022-05-15 07:30:00 – 2022-05-15

Béceleuf Deux-Sèvres Béceleuf

Organisée par l’Inter Association de Béceleuf avec la participation des Amicales de donneurs de sang.

La Béc’yclette 2022 aura lieu le dimanche 15 mai 2022.

Parcours VTT : 27 / 40 / 50 km

Parcours marche : 9 / 13 / 15 km

Départ à partir de 7h30 au stade de Béceleuf.

Café d’accueil, ravitaillements sur le parcours, boisson et casse-croûte à l’arrivée.

Aire de lavage pour les vélos et douche.

Pour des raisons d’organisations, pré-inscription possible.

Participation 6 €

+33 6 45 59 69 39

Inter association béceleuf

Béceleuf

