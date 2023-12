Marolette Guinguette à Becquigny Becquigny Catégories d’Évènement: Aisne

Becquigny Marolette Guinguette à Becquigny Becquigny, 10 février 2024, Becquigny. Becquigny Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:00:00

fin : 2024-02-10 . Le 10 février, venez vous régaler lors du repas « Marolette Guinguette » organisé à Becquigny !

Tartiflette « ch’ti », salade, dessert pour 15€ par personne.

Boisson en supplément. Réservation au 06 13 49 61 80 – 03 23 68 93 47 15 . Becquigny 02110 Aisne Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-20 par SIM Hauts-de-France – OT du Saint-Quentinois Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Becquigny Autres Code postal 02110 Adresse Ville Becquigny Departement Aisne Lieu Ville Becquigny Latitude 50.01641 Longitude 3.46959 latitude longitude 50.01641;3.46959

Becquigny Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/becquigny/