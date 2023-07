Visite de l’église Saint Pierre, Bécon les Granits Bécon les Granits Bécon-les-Granits Catégories d’Évènement: Bécon-les-Granits

Maine-et-Loire Visite de l’église Saint Pierre, Bécon les Granits Bécon les Granits Bécon-les-Granits, 17 septembre 2023, Bécon-les-Granits. Visite de l’église Saint Pierre, Bécon les Granits Dimanche 17 septembre, 09h00 Bécon les Granits Située au centre du bourg avec un parking derrière l’église, rue de Segré. Venez découvrir les colonnes de granit (extrait des carrières de la commune) qui soutiennent les murs de la nef, les 5 grands tableaux peints sur les murs du chœur par le peintre Paul DEFRAY en 1926 et retraçant les principaux évènements de la vie de Jésus. L’église culmine à 43 m de haut avec 5 cloches dans le clocher. La réfection des murs extérieurs a eu lieu en 2015. Bécon les Granits Place de l’église, 49370 Bécon les Granits Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 77 90 08 Église Saint Pierre centre bourg avec 1 parking derrière l’église, rue de segré Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Municipalité de Bécon les Granits Détails Catégories d’Évènement: Bécon-les-Granits, Maine-et-Loire Autres Lieu Bécon les Granits Adresse Place de l'église, 49370 Bécon les Granits Ville Bécon-les-Granits Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Bécon les Granits Bécon-les-Granits

Bécon les Granits Bécon-les-Granits Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/becon-les-granits/