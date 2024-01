AUDITIONS MÉLANGÉES – HABILLE-TOI ON SORT ! Salle Frédéric Chopin Bécon-les-Granits, mardi 30 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30 20:00:00

fin : 2024-01-30

Proposé par l’école de Musique de l’Anjou bleu

Le concept est simple l’école de musique invite ses élèves et les enfants d’une école primaire à un concert commun. Les instrumentistes comme les écoliers partagent une

thématique avant de partager la scène. 3 rendez-vous de printemps et 3 occasions de découvrir des instruments et de trouver sa voix !

Salle Frédéric Chopin Rue du Stade

Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire d.ecoledemusique@anjoubleu.com



