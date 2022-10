Atelier d’écriture : l’acrostiche Becklivet, 15 octobre 2022, Limay.

Atelier d’écriture : l’acrostiche 15 octobre 2022 – 6 mai 2023, les samedis Becklivet

Il faut disposer d’une connexion internet.

Dis-moi Dix mots

Becklivet 6, rue de l’Eglise 78520 Limay Limay 78520 Yvelines Île-de-France

+ 33 (0)9 50 39 02 26 https://becklivetdestinsdancetres.jimdofree.com/ Becklivet est une maison d’édition spécialisée dans l’histoire locale et les biographies. Becklivet est aussi le distributeur de la collection « Destins d’ancêtres » et une librairie spécialisée. Ses locaux sont situés entre deux monuments historiques de la ville : le Vieux Pont et l’Église, à deux pas de la Place du Temple, elle aussi, chargée d’histoire.

Jouer avec les mots pour se jouer du temps qui passe

L’acrostiche

L’atelier consiste tout simplement à créer un acrostiche à partir de l’un des mots proposés.

Chaque acrostiche doit présenter un lien avec la notion du temps qui passe.

Comme dans tous les ateliers d’écriture, le participant dispose des conseils et encouragements de l’animateur et des avis des autres participants.

Des exemples et des outils seront mis à la disposition des participants qui pourront poser des questions et trouver une aide pour développer leur créativité.



