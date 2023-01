Théâtre à Bécherel les 4,5,11 et 12 Mars théâtre de bécherel Bécherel Catégories d’Évènement: Bécherel

Comédies Comédies interprétées par les 20 comédiens de la troupe des Joyeux Grillons. La pièce des jeunes se situe dans une résidence de retraités dont le quotidien va être bouleversé. Dans la pièce des adultes, bourgeois et domestiques inversent les rôles, ce qui promet bien des surprises. théâtre de bécherel 7 chemin de la roncette 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine samedi 4 mars – 20h30 à 21h00

dimanche 5 mars – 14h30 à 15h00

samedi 11 mars – 20h30 à 21h00

dimanche 12 mars – 14h30 à 15h00

