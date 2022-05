Théâtre à Bécherel théâtre de bécherel Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

Théâtre à Bécherel théâtre de bécherel, 7 mars 2020 20:30, Bécherel. 7 – 15 mars 2020 Sur place Comédies interprétées par les comédiens de la troupe des joyeux grillons de Miniac sous Bécherel. Comédies interprétées par les comédiens de la troupe des joyeux grillons de Miniac sous Bécherel. “Au café des copains”, la pièce des jeunes se situe dans un café où le propriétaire n’est pas celui que l’on croit! Les adultes interprètent “La (dé)fête des voisins” où lors de la préparation d’une fête des voisins, les langues vont se délier.Nous espérons vous y retrouver nombreux ! théâtre de bécherel 7 chemin de la roncette 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine samedi 7 mars 2020 – 20h30 à 21h00

dimanche 8 mars 2020 – 14h30 à 15h00

samedi 14 mars 2020 – 20h30 à 21h00

dimanche 15 mars 2020 – 14h30 à 15h00

