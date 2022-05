Visite historico-décalée de Bécherel avec le comédien Régis Guigand Place Jéhanin, 35190 Bécherel Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Visite historico-décalée de Bécherel avec le comédien Régis Guigand Place Jéhanin, 35190 Bécherel, 3 novembre 2019 15:00, Bécherel. Dimanche 3 novembre 2019, 15h00 Sur place Gratuit, réservaton conseillée. 0299666565, maisondulivre@rennesmetropole.fr Un rendez-vous humoristique, littéraire, drôle et farfelu pour découvrir Bécherel ! Régis Guigand se met dans la peau de Pierre-Marie Bescherelle et vous invite à le suivre au coeur de Bécherel et au seuil de ses librairies. Un rendez-vous littéraire, drôle et farfelu ! Rendez-vous dans le centre ancien, place Jéhanin Durée : 50 min Place Jéhanin, 35190 Bécherel place jéhanin 35190 Bécherel La Ville Malet Ille-et-Vilaine dimanche 3 novembre 2019 – 15h00 à 16h00

