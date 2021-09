Bécherel Parc de Caradeuc Bécherel, Ille-et-Vilaine Atelier Croquis avec Lomig Parc de Caradeuc Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Atelier Croquis avec Lomig Parc de Caradeuc, 19 septembre 2021 14:00, Bécherel. Dimanche 19 septembre, 14h00 Sur place Sur inscription | Gratuit | 02 99 66 65 65, maisondulivre@rennesmetropole.fr L’auteur et illustrateur Lomig s’inspire de la nature pour dessiner. Il vous invite à venir le rejoindre pour un atelier en forêt, au Parc de Caradeuc. A vos crayons ! L’auteur et illustrateur Lomig s’inspire de la nature pour dessiner. Il vous invite à venir le rejoindre pour un atelier en forêt, au Parc de Caradeuc. Observer la nature, les arbres, faire des croquis, prendre des photos, récolter des matériaux naturels, et enfin réaliser un dessin à partir de ces éléments selon l’inspiration. A vos crayons ! Rendez-vous à 14h15 sur le parking en face de l’entrée principale du Parc de Caradeuc. Nous recommandons de vous munir de chaussures et vêtements confortables, d’une gourde et d’un petit sac à dos. Le matériel de dessin est fourni. Parc de Caradeuc 35190 Bécherel 35190 Bécherel Ille-et-Vilaine dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h30

