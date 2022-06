Visite décalée de Bécherel Couleur Sépia avec Régis Guigand Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Visite décalée de Bécherel Couleur Sépia avec Régis Guigand Maison du livre, 3 juillet 2022 15:00, Bécherel. Dimanche 3 juillet, 15h00 Sur place Gratuit, sur inscription maisondulivre@rennesmetropole.fr, 0299666565, http://maisondulivredebecherel.fr Une déambulation qui ne manque pas d’humour et de poésie Dimanche 3 juillet 15h Visite décalée de l’exposition Bécherel Couleur Sépia avec Régis Guigand L’auteur et comédien Régis Guigand vous guide dans le Bécherel d’autrefois, à travers une exposition de cartes postales anciennes de la petite cité, qu’il vous présente à sa manière. Il vous invite à le suivre dans une déambulation qui ne manque pas d’humour et de poésie. Rendez-vous à la Maison du livre à 15h pour commencer la visite.

Durée 1h. À partir de 10 ans.

Gratuit. Réservation au 02 99 66 65 65 | maisondulivre@rennesmetropole.fr D’autres Visites décalées avec Régis Guigand sont programmées le samedi 6 août à 22h pour la Nuit du livre et le dimanche 4 septembre à 15h. Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine dimanche 3 juillet – 15h00 à 15h50

