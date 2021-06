Bécherel, Ille-et-Vilaine Une Cerise pour l’hiver #8 Maison du livre Catégories d’évènement: Bécherel

Une Cerise pour l’hiver #8 Maison du livre, 17 juillet 2021 15:00-17 juillet 2021 16:15, . Samedi 17 juillet, 15h00 Gratuit | Sur inscription | 8 participants maisondulivre@rennesmetropole.fr Atelier d’écriture en ligne avec Virginie David Sous les tropiques. Couleurs éclatantes et saturées de soleil, saveurs sucrées… En plein cœur de l’été, rien de tel qu’un petit voyage immobile par le pouvoir magique des mots, au plus près des contrées exotiques… Embarquez pour le voyage ! Que vous ayez déjà expérimenté ou non l’atelier d’écriture, ce qui compte c’est de s’autoriser à écrire. De chez vous, grâce à la plateforme Zoom, simple d’installation et d’utilisation, rejoignez un petit groupe et participez à ce rendez-vous « dématérialisé » avec Virginie David. photo Virginie David Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine samedi 17 juillet – 15h00 à 16h15

