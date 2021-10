Bécherel Maison du livre Bécherel, Ille-et-Vilaine Une Cerise pour l’hiver #12 Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Une Cerise pour l’hiver #12 Maison du livre, 13 novembre 2021 10:30, Bécherel. Samedi 13 novembre, 10h30 Sur place En ligne | Sur inscription | Gratuit 02 99 66 65 65, maisondulivre@rennesmetropole.fr Atelier d’écriture en ligne avec Virginie David Atelier d’écriture en ligne

Samedi 13 novembre à 10h30

avec Virginie David Au menu de ce rendez-vous d’écriture, en guise de clin d’œil à la traditionnelle Foire à la volaille qui se déroule chaque 3e dimanche de novembre à Bécherel… Poules et cocottes sont à l’honneur ! Venez pointer votre ergot sans prise de bec ; la gente gallinacée devrait se prêter à nous faire sourire, réfléchir et bien-sûr, nous évader une fois encore… Que vous ayez déjà expérimenté ou non l’atelier d’écriture, ce qui compte c’est de s’autoriser à écrire ! De chez vous, grâce à la plateforme Zoom, simple d’installation et d’utilisation, rejoignez un petit groupe et participez à ce rendez-vous « dématérialisé » avec Virginie David. ©Virginie David Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine samedi 13 novembre – 10h30 à 12h00

