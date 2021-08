Une cerise pour l’hiver #10 Maison du livre, 11 septembre 2021 10:30, Bécherel.

Samedi 11 septembre, 10h30 Gratuit | Sur Inscription | Ouvert à toutes et tous | Dès 12 ans maisondulivre@rennesmetropole.fr, 02 99 66 65 65

Atelier d’écriture en ligne avec Virginie David

Atelier d’écriture en ligne avec Virginie David

Un petit tour à Londres ? Grimpez en pensée les quelques marches raides qui vous hissent sur les sommets d’un bus à impériale, et embarquez pour le voyage ! Le dépaysement commence de l’autre côté de la Manche avec son heure du thé à 17h, au bord de la Tamise, entre les touches de rouge que dessinent cabines téléphoniques et massives boîtes postales… So british ! Vous prendrez bien un petit morceau de pudding ?

Que vous ayez déjà expérimenté ou non l’atelier d’écriture, ce qui compte c’est de s’autoriser à écrire ! De chez vous, grâce à la plateforme Zoom, simple d’installation et d’utilisation, rejoignez un petit groupe et participez à ce rendez-vous « dématérialisé » avec Virginie David.

©Virginie David

Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine

samedi 11 septembre – 10h30 à 12h00