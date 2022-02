Un dimanche en BD avec le collectif rennais La Vilaine Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Un dimanche en BD avec le collectif rennais La Vilaine Maison du livre, 6 mars 2022 14:00, Bécherel. Dimanche 6 mars, 14h00 Sur place Gratuit, tout public maisondulivre@rennesmetropole.fr, 0299666565, http://maisondulivredebecherel.fr Rencontres, ateliers et dédicaces tout l’après-midi Un dimanche en BD avec le collectif rennais La Vilaine Dimanche 6 mars De 14h à 18h Les clés de la Maison du livre sont confiées pour l’après-midi au collectif rennais la Vilaine. Rencontres, ateliers et dédicaces autour de la Vilaine expo nous donneront l’occasion de côtoyer de près auteurs et illustrateurs. Venez rencontrer les Vilain.e.s ! Gratuit | Tout public https://lavilaine-edition.com/ Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine dimanche 6 mars – 14h00 à 18h00

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Bécherel, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Maison du livre Adresse 4 route de Montfort 35190 Bécherel Ville Bécherel Age minimum 7 Age maximum 77 lieuville Maison du livre Bécherel Departement Ille-et-Vilaine

