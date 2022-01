Pour en savoir plus sur Le Désert d’Ata (éd. Actes Sud, 2021) > ici <

Claire Malary est membre du collectif d’auteurs et illustrateurs rennais La Vilaine, que la Maison du livre met à l’honneur jusqu’au 7 avril 2022, avec une exposition consacrée à la revue dessinée > La Vilaine Expo <

Confortablement installé dans l’obscurité, le public est plongé dans l’écoute de sons, souffles et bruissements, pour s’immerger doucement dans l’univers du Désert d’Ata. Suite à cette expérience sonore, chacun est invité à un échange afin de tisser un scénario à partir des apparitions oniriques entendues.

2022-02-16

Bécherel ille-et-vilaine

