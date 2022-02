Rencontre avec les auteurs du collectif La Vilaine Maison du livre, 6 mars 2022 16:00, Bécherel.

Table ronde pour rencontrer les Vilain.e.s !

Les clés de la Maison du livre sont confiées pour l’après-midi au collectif rennais la Vilaine. Rencontres, ateliers et dédicaces autour de la Vilaine expo nous donneront l’occasion de côtoyer de près auteurs et illustrateurs. Venez rencontrer les Vilain.e.s autour d’une table ronde pour un temps de rencontres et d’échanges avec les auteurs Lomig, Chloé Gwinner et Gad. Et en plus, des dessins en live !

Pour toute information : 02 99 66 65 65 – maisondulivre@rennesmetropole.fr

https://lavilaine-edition.com/

Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine

