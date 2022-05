Projections et rencontre avec Mariana Otero Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Projections et rencontre avec Mariana Otero Maison du livre, 22 octobre 2020 16:30, Bécherel. Jeudi 22 octobre 2020, 16h30 Sur place Gratuit / sur inscription / à partir de 13 ans maisondulivre@rennesmetropole.fr, 0299666565 La documentariste Mariana Otero nous accompagne pour découvrir 2 films dans lesquels elle interroge et raconte le passé… En partenariat avec la fédération des Cafés-librairies de Bretagne et le café-librairie Ulysse à l’Ouest

La documentariste Mariana Otero nous accompagne pour découvrir 2 films dans lesquels elle interroge et raconte le passé et rend hommage à sa mère avec délicatesse dans Histoire d’un secret et plus récemment au photographe Gilles Caron dans Histoire d’un regard.

16h30 | Histoire d’un secret (1h33)

18h30 | Histoire d’un regard (1h35) Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine jeudi 22 octobre 2020 – 16h30 à 20h30

