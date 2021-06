Bécherel Maison du livre Bécherel, Ille-et-Vilaine Portraits du paysage Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

Portraits du paysage Maison du livre, 6 juillet 2021 10:00-6 juillet 2021 18:00, Bécherel. 6 juillet – 19 septembre Gratuit 02 99 66 65 65, maisondulivre@rennesmetropole.fr Exposition à ciel ouvert du photographe Freddy Rapin PORTRAITS DU PAYSAGE

PHOTOGRAPHIES DE FREDDY RAPIN

EXPOSITION A CIEL OUVERT

du 6 juillet au 19 septembre 2021 Le photographe Freddy Rapin a immortalisé les visages et paysages de la randonnée artistique du PAYS. Tout l’été, ses photographies se déploieront en grand format et à ciel ouvert à Bécherel.

Rendez-vous à la Maison du livre pour partir à leur recherche. En partenariat avec l’École Parallèle Imaginaire et le théâtre-paysage de Bécherel Photo de Freddy Rapin Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine mardi 6 juillet – 10h00 à 18h00

