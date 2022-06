Partir en livre à Bécherel ! Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Partir en livre à Bécherel ! Maison du livre, 6 juillet 2022 14:00, Bécherel. Mercredi 6 juillet, 14h00 Sur place Gratuit, sur inscription maisondulivre@rennesmetropole.fr, 0299666565, http://maisondulivredebecherel.fr des ateliers tout l’après-midi sur la pelouse Mercredi 6 juillet Partir en Livre ! de 14h à 17h30 en continu À la veille des grandes vacances, l’association La Balade des livres vous propose un après-midi d’activités variées : un atelier avec l’illustrateur et caricaturiste Guillaume Néel, fabrication de papier à partir de pages recyclés, des expositions et des lectures d’albums sur la pelouse. Pour 1h, 2h ou tout l’après-midi.

Et pour toute la famille ! Gratuit.

Infos et inscription au 02 99 66 65 65 | maisondulivre@rennesmetropole.fr Organisée par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du ministère de la Culture, Partir en Livre est la grande fête du livre jeunesse. Sur les plages, dans les campings, au pied des immeubles, dans les parcs et les jardins, Partir en Livre a pour ambition de rapprocher le livre des enfants, des adolescents et de leurs familles. Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine mercredi 6 juillet – 14h00 à 17h30

Heure : 14:00 - 17:30

