Partir en livre ! #7 Maison du livre Bécherel, Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine

Partir en livre ! #7 Maison du livre, 7 juillet 2021 14:00-7 juillet 2021 18:00, Bécherel. Mercredi 7 juillet, 14h00 Gratuit | Sur inscription | Pour toute la famille 02 99 66 65 65, maisondulivre@rennesmetropole.fr Animations pour enfants autour du livre Pour l’événement Partir en Livre, l’association la Balade des livres propose un après-midi convivial d’ateliers avec Marilyn Degrenne et Doé.

Au programme : création d’histoires à partir du cabinet de mots curieux, fabrication de papier, et lectures sur la pelouse, autour du thème « mer & merveilles ». Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine mercredi 7 juillet – 14h00 à 18h00

