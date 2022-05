Nanaqui, une vie d’Antonin Artaud Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

Nanaqui, une vie d’Antonin Artaud Maison du livre, 1 novembre 2020 14:00, Bécherel. Dimanche 1 novembre 2020, 14h00 Sur place Gratuit 02 99 66 65 65, maisondulivre@rennesmetropole.fr Rencontre et dédicace autour d’une exposition sur Antonin Artaud Le dessin de Laurent Richard s’est associé à la plume de Benoît Broyart pour créer à quatre mains la BD Nanaqui, une vie d’Antonin Artaud (Glénat 2019). Ce roman graphique est à l’origine d’une exposition autour d’Antonin Artaud et de planches originales. Une exposition à découvrir cet automne. Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine dimanche 1er novembre 2020 – 14h00 à 18h00

