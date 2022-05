Michel Danton présente ses peintures “Enluminures pour Louis Guilloux” Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Michel Danton présente ses peintures “Enluminures pour Louis Guilloux” Maison du livre, 19 septembre 2020 15:00, Bécherel. 19 et 20 septembre 2020 Sur place Entrée libre Dialogue avec l’artiste L’artiste Michel Danton propose des visites et démontrations de son exposition “Enluminures pour Louis Guilloux”. Maison du livre 4, route de Montfort, 35190, Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine

02 99 66 65 65 http://maisondulivredebecherel.fr La Maison du livre de Bécherel est un équipement de Rennes Métropole qui vient compléter l’offre de la Cité du livre de Bécherel, également labellisée Cité de caractère. Lieu qui accueille expos, ateliers, résidences, en complément des libraires et artisans d’art autour du livre qui animent le village. samedi 19 septembre 2020 – 15h00 à 16h30

dimanche 20 septembre 2020 – 15h00 à 16h30 François Daguisé MDL

