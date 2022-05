Madame Butterfly – Opéra sur écran(s) Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

Madame Butterfly – Opéra sur écran(s) Maison du livre, 16 juin 2022 20:00, Bécherel. Jeudi 16 juin, 20h00 Sur place Gratuit, sur inscription maisondulivre@rennesmetropole.fr, 0299666565, http://maisondulivredebecherel.fr Madame Butterfly est l’un des opéras les plus joués et appréciés à travers le monde. Opéra sur écran(s) Madame Butterfly de Puccini Jeudi 16 juin à 20h La terrible histoire d’amour se déroule au Japon, pays de tous les fantasmes du début du XXe siècle. Jeune geisha, Cio Cio San est séduite puis abandonnée par un officier américain indifférent. Alors qu’elle rêve de son retour, Pinkerton effectivement revient, mais avec sa nouvelle femme et pour récupérer son enfant. Cette histoire d’amour contrariée illustre aussi le choc de culture entre deux civilisations au début du XXe siècle, une question d’altérité qui trouve un écho particulièrement fort aujourd’hui. Opéra chanté en italien, surtitré en français.

Tout public. Durée 2h45, entracte inclus

En partenariat avec l’Opéra de Rennes

Plus d’infos ici Photo © Michele Borzoni – TerraProject-Contrasto Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine jeudi 16 juin – 20h00 à 22h45

