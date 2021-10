Bécherel Maison du livre Bécherel, Ille-et-Vilaine L’invitation au voyage // Compagnie Aïda Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

L’invitation au voyage // Compagnie Aïda Maison du livre, 12 novembre 2021 19:00, Bécherel. Vendredi 12 novembre, 19h00 Sur place Sur inscription | Gratuit 0299666565, maisondulivre@rennesmetropole.fr Spectacle musical pour (re)découvrir la poésie de Charles Baudelaire L’Invitation au voyage Spectacle musical pour (re)découvrir la poésie de Charles Baudelaire Parfois chantés, parfois parlés, les poèmes prennent vie grâce au corps et à la voix.

À travers les personnages d’Ernest et Agathe, les comédiens proposent une réflexion sur l’amour, les rapports au travail et à la société.

Les deux personnages évoluent dans un monde où le travail a pris le dessus sur la vie des individus. Comme tous les employés, Ernest et Agathe répètent chaque jour les mêmes tâches et s’inscrivent dans une profonde lassitude au quotidien, jusqu’au jour où ils se voient pour la première fois. L’invitation au voyage, c’est l’histoire de ces personnages et la manière dont ils vont vivre leur amour et utiliser la poésie pour exprimer leurs sentiments. ©Compagnie Aïda Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine vendredi 12 novembre – 19h00 à 20h20

Détails Heure : 19:00 - 20:20 Catégories d’évènement: Bécherel, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Maison du livre Adresse 4 route de Montfort 35190 Bécherel Ville Bécherel Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Maison du livre Bécherel