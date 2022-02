Lecture musicale de Chouf par Sébastien Joanniez & Pierre Lassailly Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Lecture musicale de Chouf par Sébastien Joanniez & Pierre Lassailly Maison du livre, 24 mars 2022 19:00, Bécherel. Jeudi 24 mars, 19h00 Sur place Gratuit, sur inscription maisondulivre@rennesmetropole.fr, 0299666565, http://maisondulivredebecherel.fr pour le Printemps des Poètes ! Jeudi 24 mars, 19h Lecture musicale de Chouf par son auteur Sébastien Joanniez et le musicien Pierre Lassailly à la clarinette Écrits au cours de voyages entre la France et l’Algérie, issus de rencontres ou totalement inventés, les textes de Chouf sont des pépites du passé, des bribes d’aujourd’hui, les éléments d’un pont qui se jette par-dessus la Méditerranée.

Ici, la poésie tente de dire le silence et l’espoir.

La page presque blanche allume des feux dans la nuit.

Car l’Histoire n’a pas encore éteint nos souvenirs, ni coulé nos bateaux, ni entamé nos appétits. Gratuit. Durée 1h. Public ados-adultes Sur réservation : 02 99 66 65 65 – maisondulivre@rennesmetropole.fr Pour en savoir plus sur Sébastien Joanniez et son récit Chouf, publié en 2014 aux éditions espaces 34 > ici < Interviews de Sébastien Joanniez sur l’écriture de sa pièce > là < Nous remercions le café-librairie Ulysse à l’ouest et CaLiBreizh, la Fédération des Cafés-Librairies de Bretagne, partenaires de cet événement dans le cadre du Printemps des Poètes Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine jeudi 24 mars – 19h00 à 20h00

