Le Mystère Bigoulet Maison du livre, 19 décembre 2021 16:00, Bécherel.

Dimanche 19 décembre, 16h00 Sur place Sur inscription | Gratuit | Tout public 02 99 66 65 65, maisondulivre@rennesmetropole.fr

Ciné-concert, Le Mystère Bigoulet de la Compagnie Marmouzic

La Compagnie Marmouzic présente le ciné-concert :

Le Mystère Bigoulet

Un voyage musical, cinématographique et conté d’après L’Écoute aux Portes de Claude Ponti

« Une nuit, alors qu’elle enfilait sa chemise de nuit, Mine entendit un petit bruit. C’était un petit bruit de rien du tout.

Mais lorsque sa tête ressortit de sa chemise, elle n’était plus dans sa chambre. Elle était dans un pays qu’elle ne connaissait pas et qui était vide, blanc et plat…».

Rien ne va plus ! Toutes les histoires du monde se sont arrêtées et sont en train de s’effacer. La petite Mine et son ami l’Écoute aux-portes, vont tenter de percer le mystère et d’arrêter la grande disparition…

©Thierry Tanter

Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine

