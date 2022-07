Le cargo volant, histoire d’une maison d’édition d’art Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

8 juillet – 6 novembre Sur place Gratuit

exposition des cartes postales du Cargo Volant // du 1er juillet au 6 novembre 2022 La Maison du livre a proposé à la maison d’édition bécherelaise Le cargo volant de se présenter à sa manière pour l’été et au-delà… Une belle occasion de mettre la carte postale à l’honneur, en écho aux expos estivales de la Maison du livre. Le « Cargo » est né d’une volonté de Freddy Rapin, photographe, de diffuser le travail d’artistes contemporains sous forme de tirages d’Art, de digigraphies, et de petites œuvres massicotées dentelles, à offrir, à s’offrir, à encadrer, à envoyer… L’amour de la Carte Postale d’Art et de la reproduction d’art l’a conduit à imaginer une Maison d’Edition sensible à la photographie, mais aussi à la peinture, à la poésie… « Nous la rêvons ode à la créativité contemplative, décalée et poétique. »… Entrée libre et gratuite | Tout public Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine vendredi 8 juillet – 10h00 à 18h00

