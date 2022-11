Ilann Vogt, tisseur de textes Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

Ilann Vogt, tisseur de textes Maison du livre, 20 septembre 2022 10:00, Bécherel. 20 septembre – 23 décembre Sur place Entrée libre et gratuite

Par amour des textes, Ilann Vogt découpe les livres pour les tisser comme une matière qu’on travaille à l’infini. Cela donne des oeuvres impressionnantes, délicates et minutieuses. “Jour après jour, Ilann Vogt tisse des textes découpés en lamelles pour réaliser des oeuvres en papier de toute taille, selon la nature du texte originel choisi. De « L’Éternité » d’Arthur Rimbaud à « La recherche du temps perdu » de Marcel Proust, en passant par « L’Odyssée » d’Homère ou encore « La Métamorphose » de Franz Kafka, les productions de l’artiste couvrent l’histoire de la littérature mondiale pour composer une bibliothèque idéale où le texte a à voir avec la matière. _Travail artisanal, presque monacal, Ilann Vogt fait face aux livres dans la solitude de son atelier pour les transfigurer en toiles de signes devenus abstraits et pourtant d’une accessibilité directe. Toujours le même mode opératoire, choisir un texte, en découper les lignes au cutter sans couper dans les mots, les transformer en lamelles de papier, les tisser à la main, ligne après ligne. D’un geste simple, répété dans l’immensité des bibliothèques du monde, Ilann Vogt travaille à l’infini des manifestations de la langue._” Anton Farago, Postface de la monographie Caractères de l’Infini**, éditions Artfolages** En accompagnement… Un atelier tissage de papier avec l’artiste / mercredi 2 novembre 14h30 / Durée 2h, à partir de 7 ans

Un atelier tissage de papier avec l'artiste / mercredi 2 novembre 14h30 / Durée 2h, à partir de 7 ans

Un performance tissée de l'artiste / dimanche 6 novembre à partir de 15h

Maison du livre
4 route de Montfort
35190 Bécherel

