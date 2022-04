Fête du livre Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

32ème édition de la Fête du livre, enfin ! Un événement gratuit & tout public… Après deux années blanches la revoici sous des couleurs énergiques. Autour du marché du livre ancien et d'occasion, Bécherel se met au diapason pendant 3 jours avec des propositions pour tous et partout : des jardins à la Maison du livre en passant par le centre historique, la petite cité médiévale fête le livre et l'écriture sur tous les tons ! Il est enfin venu le temps de chanter, déclamer, slamer, hurler ou murmurer… En voici Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine samedi 16 avril – 11h00 à 19h30

dimanche 17 avril – 11h00 à 19h30

lundi 18 avril – 11h00 à 19h30

