Exposition Livres Empreintés de Michel Danton – Maison du Livre Bécherel Maison du livre, 11 février 2023 10:00, Bécherel.

Exposition de peintures et de photographies autour du livre 11 février – 16 mai 1

Peintures de Michel Danton et photographies de François Daguisé.

Michel Danton se définit lui-même comme un peintre emprunteur d’empreintes !

Cette exposition croise plusieurs formats et inspirations autour d’un artiste : Michel Danton, peintre et amoureux des livres.

Après « Enluminures pour Louis Guilloux » et « Steno Stone », Michel Danton continue de nous surprendre en nous livrant une exposition de peintures dans laquelle les livres se font pinceaux et sont encore et toujours une source d’inspiration pour l’artiste bibliophile…

Cette exposition est complétée par une série de photos de l’artiste dans son atelier par le photographe François Daguisé, qui a su saisir les gestes de l’artiste-artisan au travail.

Nous retrouverons également dans cette exposition les illustrations de sa dernière publication «Des achevés»* en référence à l’achevé d’imprimer, mention placée à la fin d’un livre, indiquant les détails de son impression.

* Éditions Le temps qu’il fait, en collaboration avec la Maison du livre

Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine

