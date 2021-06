Bécherel Maison du livre Bécherel, Ille-et-Vilaine Exposition Curieuse ! Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

Exposition Curieuse ! Maison du livre, 10 juin 2021 10:00-10 juin 2021 18:00, Bécherel. 10 juin – 5 septembre Gratuit, entrée libre 0299666565, maisondulivre@rennesmetropole.fr, http://maisondulivredebecherel.fr Le petit monde d’Alice et autres curiosités Contrairement aux idées reçues, la curiosité, loin d’être un défaut, est une capacité extraordinaire à s’enquérir des autres, de l’ailleurs. Regarder, découvrir, s’émerveiller mais aussi interroger, comparer, critiquer sont des actes essentiels dans la relation au monde mais aussi dans la création artistique. Au détour des cabinets de curiosités et à travers l’univers d’Alice au Pays des Merveilles, l’exposition rassemblera les œuvres originales des illustrateurs Nicole Claveloux, Frédéric Clément et Delphine Jacquot. Autant d’univers riches et variés que d’objets hétéroclites et poétiques, pourtant réunis sous un dénominateur commun : la curiosité. Tout public dès 5 ans Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine jeudi 10 juin – 10h00 à 18h00

Maison du livre Adresse 4 route de Montfort 35190 Bécherel Ville Bécherel