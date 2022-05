Crée ton humeur // ANNULÉ Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Crée ton humeur // ANNULÉ Maison du livre, 23 décembre 2020 14:30, Bécherel. Mercredi 23 décembre 2020, 14h30 Sur place Gratuit / 8-12 ans maisondulivre@rennesmetropole.fr, 0299666565 Atelier de création, dessin et écriture autour de l’album Lulu et les grosses morues avec Gwénola Morizur & Laurent Houssin A la veille de Noël, la Maison du livre avait prévu un atelier surprise ! Elle reçoit la scénariste Gwénola Morizur & le dessinateur Laurent Houssin pour une rencontre autour de leur nouvel BD Lulu et les grosses morues (éd. Goater, 2020). Ils proposent à l’occasion un atelier composé de différents moments pour décrire son humeur : jeux d’écriture, imaginer, dessiner et mettre en scène son avatar. Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine mercredi 23 décembre 2020 – 14h30 à 17h30

