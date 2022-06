Création d’un journal de bord en marchant avec Julie Seiller / Théâtre à l’envers Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

Création d’un journal de bord en marchant avec Julie Seiller / Théâtre à l’envers Maison du livre, 3 août 2022 14:00, Bécherel. Mercredi 3 août, 14h00 Sur place Gratuit, sur inscription http://maisondulivredebecherel.fr, maisondulivre@rennesmetropole.fr, 0299666565 Atelier et balade : ouvrez la marche et vos sens… Mercredi 3 août Création d’un journal de bord en marchant avec l’artiste Julie Seiller / Théâtre à l’envers de 14h à 18h L’artiste Julie Seiller vous invite à une marche, à l’écoute du paysage. Écriture, photographie, dessin, glanage, matière sonore… tous les moyens sont bons pour explorer. Les objets créés seront mis en valeur lors de la marche sous forme d’exposition. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà une pratique de la photo ou du dessin et de l’écriture. À partir de 10 ans. Durée 4h Prévoir de bonnes chaussures, un sac à dos et de l’eau. Cet atelier fait écho à l’exposition photographique d’Erick de Roost, Bivouac Islande, présentée à la Maison du livre du 28 juin au 18 septembre. Gratuit, sur inscription Contact : 02 99 66 65 65 ou maisondulivre@rennesmetropole.fr Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine mercredi 3 août – 14h00 à 18h00

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Bécherel, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Maison du livre Adresse 4 route de Montfort 35190 Bécherel Ville Bécherel Age minimum 12 Age maximum 102 lieuville Maison du livre Bécherel Departement Ille-et-Vilaine

