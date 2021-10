Bécherel Maison du livre Bécherel, Ille-et-Vilaine Concert du Trio Râle des douves Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Concert du Trio Râle des douves Maison du livre, 7 novembre 2021 17:00, Bécherel. Dimanche 7 novembre, 17h00 Sur place Sur inscription | Gratuit | Tout public 02 99 66 65 65, maisondulivre@rennesmetropole.fr Concert de musique et chant médiévaux par le Trio « Râle des Douves » Interprétations personnelles de thèmes musicaux et chansons provenant de célèbres recueils du XIIIème siècle (Cantigas de Santa Maria, Carmina Burana, Chansonnier du Roy…), laissant la part belle aux improvisations et ambiances sonores. Un mariage entre mélodies jouées « à l’ancienne » sur copies d’instruments d’époque et musiques plus modernes sur des instruments actuels, mélangeant acoustique et électro-acoustique. Marc Anthony : vielle à roue acoustique & électro-acoustique Pierrick Lemou : vielle à archet, violons. Bernard Subert : flûtes, chalemie, cornemuses, clarinettes & clarinettes basses, chant. ©Bernard Subert, Pierrick Lemou et Marc Anthony Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine dimanche 7 novembre – 17h00 à 17h50

Heure : 17:00 - 17:50