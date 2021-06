Bécherel Maison du livre Bécherel, Ille-et-Vilaine Co-collages Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

Co-collages Maison du livre, 6 juillet 2021 10:00-6 juillet 2021 18:00, Bécherel. 6 juillet – 29 août Gratuit 02 99 66 65 65, maisondulivre@rennesmetropole.fr Exposition et Atelier avec l’artiste plasticienne Sarah Williams Exposition-Atelier

Du 7 juillet au 29 août 2021 ! À l’initiative d’un projet collaboratif de collages pendant le premier confinement, l’artiste plasticienne Sarah Williams a rassemblé une centaine de collages originaux réalisés par des personnes d’horizons variés, professionnels ou pas. Le résultat est étonnant d’harmonie et de couleurs. Sur place, chacun pourra s’emparer de cette technique accessible et agrémenter l’expo en cours ! Atelier mercredi 28 juillet avec l’artiste : À travers cette technique accessible à tous et qui laisse une liberté infinie, on s’amusera à se surprendre en choisissant et juxtaposant des images qui semblent opposés, créant ainsi un univers qui repousse les limites de notre imagination. (sur inscription) Photo : Sarah Williams Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine mardi 6 juillet – 10h00 à 18h00

mercredi 7 juillet – 10h00 à 18h00

jeudi 8 juillet – 10h00 à 18h00

vendredi 9 juillet – 10h00 à 18h00

samedi 10 juillet – 14h00 à 18h00

dimanche 11 juillet – 14h00 à 18h00

lundi 12 juillet – 14h00 à 18h00

mardi 13 juillet – 10h00 à 18h00

mercredi 14 juillet – 10h00 à 18h00

jeudi 15 juillet – 10h00 à 18h00

vendredi 16 juillet – 10h00 à 18h00

samedi 17 juillet – 14h00 à 18h00

dimanche 18 juillet – 14h00 à 18h00

lundi 19 juillet – 14h00 à 18h00

mardi 20 juillet – 10h00 à 18h00

mercredi 21 juillet – 10h00 à 18h00

jeudi 22 juillet – 10h00 à 18h00

vendredi 23 juillet – 10h00 à 18h00

samedi 24 juillet – 14h00 à 18h00

dimanche 25 juillet – 14h00 à 18h00

lundi 26 juillet – 14h00 à 18h00

mardi 27 juillet – 10h00 à 18h00

mercredi 28 juillet – 10h00 à 18h00

jeudi 29 juillet – 10h00 à 18h00

vendredi 30 juillet – 10h00 à 18h00

samedi 31 juillet – 14h00 à 18h00

dimanche 1er août – 14h00 à 18h00

lundi 2 août – 14h00 à 18h00

mardi 3 août – 10h00 à 18h00

mercredi 4 août – 10h00 à 18h00

jeudi 5 août – 10h00 à 18h00

vendredi 6 août – 10h00 à 18h00

samedi 7 août – 14h00 à 18h00

dimanche 8 août – 14h00 à 18h00

lundi 9 août – 14h00 à 18h00

mardi 10 août – 10h00 à 18h00

mercredi 11 août – 10h00 à 18h00

jeudi 12 août – 10h00 à 18h00

vendredi 13 août – 10h00 à 18h00

samedi 14 août – 14h00 à 18h00

dimanche 15 août – 14h00 à 18h00

mardi 17 août – 10h00 à 18h00

mercredi 18 août – 10h00 à 18h00

jeudi 19 août – 10h00 à 18h00

vendredi 20 août – 10h00 à 18h00

samedi 21 août – 14h00 à 18h00

dimanche 22 août – 14h00 à 18h00

mardi 24 août – 10h00 à 18h00

mercredi 25 août – 10h00 à 18h00

jeudi 26 août – 10h00 à 18h00

vendredi 27 août – 10h00 à 18h00

samedi 28 août – 14h00 à 18h00

dimanche 29 août – 14h00 à 18h00

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Bécherel, Ille-et-Vilaine Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison du livre Adresse 4 route de Montfort 35190 Bécherel Ville Bécherel lieuville Maison du livre Bécherel