Clarté, spectacle musical Maison du livre, 4 décembre 2022 15:30, Bécherel. Dimanche 4 décembre, 15h30 Sur place Gratuit, sur réservation. maisondulivre@rennesmetropole.fr, 02 99 66 65 65

Spectacle musical et théâtre d’objet. Clarté est une petite ampoule qui rêve de devenir une étoile. La musique mélange les timbres, les textures et les matières. Clarté est une petite ampoule qui rêve de devenir une étoile.

A la fois théâtre d’objet et spectacle musical, David Monceau et David Euverte mêlent les timbres, les textures et les matières. Intermèdes musicaux, ballade contemplative et épisodes narratifs se succèdent tandis que les ampoules s’animent dans le petit théâtre de lumière. Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine dimanche 4 décembre – 15h30 à 16h30

Heure : 15:30 - 16:30
Age minimum 5
Age maximum 99

