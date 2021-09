Bécherel Maison du livre Bécherel, Ille-et-Vilaine Ciné-rencontre : Une mémoire filmée de Saint-Pern Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ciné-rencontre : Une mémoire filmée de Saint-Pern Maison du livre, 19 septembre 2021 15:00, Bécherel. Dimanche 19 septembre, 15h00 Sur place Sur inscription | Gratuit 02 99 66 65 65, maisondulivre@rennesmetropole.fr Projection sur les mémoires de Saint-Pern Ciné-rencontre : Une mémoire filmée de Saint-Pern Originaire d’un petit coin du Nord, André Frénoy pose ses valises en 1961 à Saint-Pern, village d’enfance de son épouse. Ce fondateur du premier centre aéré du territoire, également animateur de la troupe de théâtre de L’Émetteur en scène de 1964 à 2020, est devenu au fil du temps une figure associative de la commune. Caméra au poing, il tourne en Super 8 une collection de films qui composent une mémoire collective des années 1970 et 1980, au travers l’enregistrement de kermesses paroissiales et autres fêtes des battages. Retour sur une pratique de cinéaste en amateur avec une sélection d’images. En présence d’André Frénoy. En partenariat avec la Maison du livre et en lien avec l’exposition « Mes années 70, clichés de campagne » de l’Écomusée de la Bintinais. Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

