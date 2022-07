Bivouac Islande Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

8 juillet – 18 septembre

Expédition pour une cartographie de l’intime – Exposition photographique de Erick Deroost & Nicolas Burban // du 28 juin au 18 septembre 2022 En juillet 2019, à l’initiative de l’artiste Julie Seiller, neuf

jeunes et quatre éducateurs, un plasticien, une documentariste

sonore, un guide viking et une comédienne ont cheminé ensemble

pour fouler la lave d’Islande. Ce sont les photographies de cette expédition que vous pouvez retrouver à la Maison du livre, durant tout l’été.

Accompagnée d’un récit graphique, d’un film, et de podcasts

Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel

