Béquille // Compagnie LaDude Maison du livre, 3 avril 2022 16:30, Bécherel. Dimanche 3 avril, 16h30 Sur place Gratuit, sur inscritpion 0299666565, maisondulivre@rennesmetropole.fr, http://maisondulivredebecherel.fr Dans le cadre de Festival Mythos Béquille ou comment j’ai taillé mon tronc pour en faire des copeaux Théâtre | Compagnie LaDude Dans le cadre du Festival Mythos Béquille est une fable. Sur fond de harcèlent moral. Ce serait la lutte dérisoire et idéale d’un combattant qui aimerait rester propre. On y croise l’histoire d’un lord anglais délicat qui se retrouve à raser la jungle pour fuir une mouche tenace. Ou celle d’un Chou-Fleur qui grandit en essayant de contourner sa propre part de violence. Une épopée burlesque. Une symphonie-rap de la résilience. Texte, mise en scène et jeu : Laure Catherin

Collaboration artistique et jeu : Gaëtan Vettier Gratuit, sur réservation :

02 99 66 65 65 – maisondulivre@rennesmetropole.fr A 16h30. Durée 1h. A partir de 13 ans

