Atelier recyclé / Cadeaux-papier ou papiers-cadeaux ? Maison du livre, 18 décembre 2022 14:30, Bécherel. Dimanche 18 décembre, 14h30 Sur place Libre et en continu 02 99 66 65 65, maisondulivre@rennesmetropole.fr

Atelier recyclé à la Maison du livre Cadeaux-papiers ou papiers-cadeaux ? Avec la lutine Sarah Williams, en utilisant les vieilles affiches de la Maison du livre, fabrication de petits cadeaux et paquets-cadeaux joyeusement et… discrètement ! Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine dimanche 18 décembre – 14h30 à 17h00

Heure : 14:30 - 17:00
Age minimum 7
Age maximum 99

