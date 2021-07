Bécherel Maison du livre Bécherel, Ille-et-Vilaine Atelier ÉcriTerre Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Atelier ÉcriTerre Maison du livre, 25 août 2021 10:00, Bécherel. Mercredi 25 août, 10h00, 14h30 Gratuit | Sur inscription 02 99 66 65 65, maisondulivre@rennesmetropole.fr Atelier ÉcriTerre avec Elize Ducange & Elice Meng Atelier ÉcriTerre avec Elize Ducange & Elice Meng à 10h et 14h30 Un atelier pour faire parler la terre, pour modeler les mots et ainsi apporter à la collection Bécherelum sa singulière majuscule.Les créations en terre (après cuisson) pourront être exposées dans la collection Bécherelum, un cabinet de curiosités locales et poétiques, à découvrir à la Maison du livre. Pour toute la famille ! de 7 à 107 ans Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine mercredi 25 août – 10h00 à 12h00

