Bécherel Maison du livre Bécherel, Ille-et-Vilaine Atelier d’expression corporelle Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Ille-et-Vilaine

Atelier d’expression corporelle Maison du livre, 21 juillet 2021 15:00-21 juillet 2021 17:00, Bécherel. Mercredi 21 juillet, 15h00 Gratuit | Sur inscription 02 99 66 65 65, maisondulivre@rennesmetropole.fr Atelier d’expression corporelle avec Sara Amrous Participez à un atelier avec Sara Amrous et offrez-vous un espace de liberté pour laisser entendre le langage du corps, à partir des techniques de jeu théâtral. Ouvert à toutes et tous ! Tout public à partir de 7 ans. Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine mercredi 21 juillet – 15h00 à 17h00

Détails Heure : 15:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Bécherel, Ille-et-Vilaine Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison du livre Adresse 4 route de Montfort 35190 Bécherel Ville Bécherel lieuville Maison du livre Bécherel