Atelier d’écriture en ligne avec Virginie David Maison du livre, 24 septembre 2022 10:30, Bécherel. Samedi 24 septembre, 10h30 Sur place Gratuit, sur inscription 0299666565, maisondulivre@rennesmetropole.fr, http://maisondulivredebecherel.fr

Participez à un moment convivial et créatif de chez vous Samedi 24 septembre à 10h30 Atelier d’écriture en ligne avec Virginie David Encre. Le mois de septembre évoque inévitablement celui des cahiers encore vierges, immaculés de toute trace d’encre qui viendra les noircir de mots… Encre… Retour à la matérialité des mots et clin d’œil à la rentrée, pour explorer ce mot riche de sens et ses multiples facettes.

À vos plumes. Partez ! Que vous ayez déjà expérimenté ou non l’atelier d’écriture, ce qui compte c’est de s’autoriser à écrire ! De chez vous, grâce à la plateforme Zoom, simple d’installation et d’utilisation, rejoignez un petit groupe et participez à ce rendez-vous « dématérialisé ». Inscription par mail maisondulivre@rennesmetropole.fr

ou par téléphone 02 99 66 65 65 Durée de l’atelier 1h30 Gratuit, public ados-adultes Maison du livre 4 route de Montfort 35190 Bécherel 35190 Bécherel Les Hauts Lieux Ille-et-Vilaine samedi 24 septembre – 10h30 à 12h00

