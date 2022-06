Atelier d’écriture en ligne avec Virginie David Maison du livre Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Atelier d’écriture en ligne avec Virginie David Maison du livre, 18 juin 2022 10:30, Bécherel. Samedi 18 juin, 10h30 Sur place Gratuit, sur inscription http://maisondulivredebecherel.fr, maisondulivre@rennesmetropole.fr, 0299666565 sur le thème de la musique Samedi 18 juin à 10h30 Atelier d’écriture en ligne avec Virginie David Musique, Maestro ! À quelques jours de la Fête de la Musique, nous pincerons les cordes d’un violon, ferons résonner le clairon ou la peau du tambour, entonnerons quelques notes… virtuelles ! Vous avez rendez-vous en musique et en fanfare grâce à l’atelier d’écriture en ligne qui se saisit du thème de la musique. A vos partitions et place à la musique ! Que vous ayez déjà expérimenté ou non l’atelier d’écriture, ce qui compte c’est de s’autoriser à écrire ! De chez vous, grâce à la plateforme Zoom, simple d’installation et d’utilisation, rejoignez un petit groupe et participez à ce rendez-vous « dématérialisé ». Inscription par mail : maisondulivre@rennesmetropole.fr

ou par téléphone 02 99 66 65 65 Durée de l’atelier 1h30

Gratuit, public ados-adultes
Maison du livre
4 route de Montfort 35190 Bécherel

